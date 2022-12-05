Новый и.о. ректора РГУ Мурог набирает себе новых заместителей

Новый и.о. ректора РГУ Мурог выберет себе новых заместителей.

Исполняющий обязанности ректора Рязанского государственного университета Игорь Мурог набирает себе новых заместителей. Фамилии прежних проректоров исчезли с официального сайта. Пресс-служба вуза подтвердила КП-Рязань происходящие кадровые изменения.

Сменщики при этом еще не назначены. На вопрос о том, остается ли пока при должности кто-то из прежних заместителей, в пресс-службе ответили, что «большинство» — уже нет.

До этого проректорами были:

- Сергей Жеглов — по образовательной деятельности;

- Александр Паршин — по научной деятельности и цифровизации;

- Дмитрий Перехватов — по молодежной политике.

Игорь Мурог назначен с 30 ноября 2022 года. Прежний руководитель Олег Сулица стоял у руля совсем недолго - с мая 2022-го.

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