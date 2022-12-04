Новый ректор РГУ полковник Мурог распорядился перекрасить урны в университете.

Новый руководитель РГУ им. Есенина, и.о. ректора Игорь Мурог ввел несколько правил в университете. По данным «ВидСбоку», теперь при появлении ректора, студенты должны вставать.

Кроме того, отставной полковник якобы потребовал перекрасить и передвинуть урны на территории вуза, ликвидировать уличную курилку, а студентам отныне запрещено опаздывать на занятия. Каждый понедельник учеба будет начинаться с линейки и поднятия флага.

Игорь Мурог 30 ноября начал исполнять обязанности ректора Рязанского государственного университета им. Есенина. Для этого он оставил кресло директора местного политеха.

У Мурога высшее военное образование, около 30 лет он служил в высших военных учебных заведениях нескольких округов. Занимал должности от командира учебного взвода курсантов до руководителя вуза.

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