Что известно о состоянии пострадавших при взрыве на аэродроме Дягилево в Рязани 5 декабря 2022 года.

В результате взрыва на военном аэродроме Дягилево, расположенном на окраине Рязани, два человека находятся в тяжелом состоянии. Всего пострадали пять человек.

По данным ТАСС, тяжелые пострадавшие в настоящее время находятся в рязанской ОКБ.

Ранее сообщалось, что в результате загоревшегося, а потом взорвавшегося бензовоза погибли три человека, пострадали пятеро. Кроме того, поврежден самолет. Насколько серьезно, не сообщается.

Взрыв на военном аэродроме на окраине Рязани произошел рано утром 5 декабря 2022 года. Позже появилось видео взрыва от местных жителей.

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