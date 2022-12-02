Рязанцы мечтают о ежемесячной пенсии в 42,3 тысячи рублей. А вот сколько хотят москвичи

Рязанцы мечтают о ежемесячной пенсии в 42,3 тысяч рублей. Москвичи хотят больше. Фото: Евгения ГУСЕВА

Рязанцы хотят получать ежемесячную пенсию по старости в размере 42,3 тысяч рублей. Такую цифру назвали эксперты SuperJob, изучив результаты опроса среди «экономически активного населения» России.

Именно чуть более 42 тысяч рублей является для рязанцев пенсией мечты. Еще в апреле жители нашего региона готовы были довольствоваться суммой в 41,8 тысячу, в 2021 году – 39-40,5 тысяч, а два года назад - 36,4 тысяч рублей.

Что касается запросов москвичей и петербуржцев, то предел их мечтаний - 50,8 и 48,2 тысяч рублей соответственно.

Отметим, что реальная сумма средней пенсии в России в третьем квартале 2022 года составляет 18503,80 рублей. Но в планах правительства этот размер, конечно, повысить. Уже в 2023 году средний размер страховой пенсии в стране может составить 21 862 рубля.

Ранее КП-Рязань рассказывала, что рязанцы хотят минимальную зарплату в 35,9 тысяч рублей, а для того, чтобы быть счастливыми – получать в месяц 125 тысяч рублей.

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