Чтобы быть счастливыми, рязанцам в месяц нужно всего 152 тысяч рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Рязанцам для счастья нужно всего 152 тысячи рублей в месяц. Именно такие деньги нужны жителям Рязани, чтобы чувствовать себя счастливее. К этому выводу пришли эксперты SuperJob, после проведения опросов.

Сумма в 152 тысячи рублей, согласно исследованиям, вошла в категорию «скромных денежных притязаний».

Москвичу, для сравнения, чтобы быть счастливым требуется сумма в размере 250 тысяч рублей, ростовчанам – 205 тысяч, жителям Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени – по 200 тысяч.

Как и рязанцам, много не надо, жителям Оренбурга – 150 тысяч рублей и Ижевска – 155 тысяч.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!