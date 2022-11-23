МРОТ очень далек. Рязанцы хотят минимальную зарплату в 35,9 тысяч рублей

МРОТ очень далек. Рязанцы хотят минимальную среднюю зарплату в 35,9 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Желаемый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для жителей Рязани и области составляет 35 тысяч 900 рублей. Такую цифру указали эксперты SuperJob по результатам опросов. Еще в апреле 2022 года рязанцы называли сумму в 35 тысяч, в январе – 33,8 тысяч, а два года назад – 29 800 рублей.

Между тем планируемый прирост МРОТ в России в 2023 году составит 6,3%, таким образом труд человека оценили в 16 242 рублей.

Для сравнения, жители Москвы мечтают о МРОТ в размере 43,5 тысячи рублей, хабаровчане о 40,7 тысячах, а жители Пензы о 33,7 тысячах рублей.

В начале ноября КП-Рязань рассказывала, что рязанцам для счастья нужно в 125 тысяч рублей в месяц (читать подробнее).

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