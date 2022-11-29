Министр Пшенников призвал рязанцев носить маски.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Министр здравоохранения Рязанской области призвал жителей региона носить маски. По словам чиновника, в настоящее время («которую неделю») эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям в реионе превышает эпидпорог.
«Хотел бы призвать вернуться к мерам предосторожности и не пренебрегать ими, особенно в местах массового скопления людей. Не забывайте о своем здоровье и здоровье окружающих, воспользуйтесь масками», - написал чиновник на своей страничке в «ВК».
Ранее сообщалось, что исследования обнаружили у многих рязанцев метапневмовирусы, RS-вирусы, коронавирус и другие вирусы (читать подробнее).
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