Исследования обнаружили у рязанцев метапневмовирусы, RS-вирусы и коронавирус.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Лабораторные исследования выявили широкий спектр вирусов в Рязанской области. Об этом сообщил глава минздрава Александр Пшенников. Речь идет о RS-вирусах, риновирусах, метапневмовирусах, коронавирусе и других.
По словам Пшенникова, последние несколько недель эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям в Рязанской области превысила эпидемиологический порог.
«Не забывайте о своем здоровье и здоровье окружающих!» - призвал чиновник.
Ранее сообщалось, что 29 ноября в Рязанской области выявили еще 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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