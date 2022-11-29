Исследования обнаружили у рязанцев метапневмовирусы, RS-вирусы и коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лабораторные исследования выявили широкий спектр вирусов в Рязанской области. Об этом сообщил глава минздрава Александр Пшенников. Речь идет о RS-вирусах, риновирусах, метапневмовирусах, коронавирусе и других.

По словам Пшенникова, последние несколько недель эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям в Рязанской области превысила эпидемиологический порог.

«Не забывайте о своем здоровье и здоровье окружающих!» - призвал чиновник.

Ранее сообщалось, что 29 ноября в Рязанской области выявили еще 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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