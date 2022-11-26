Приняла положительное решение: Сорокина дала «зеленый свет» дискуссионному проекту застройки в Борках

Елена Сорокина утвердила проект застройки территории бывшего шпалозавода в Рязани.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина утвердила проект застройки территории бывшего шпалопропиточного завода. Тема возведения в районе Борки или, если быть точнее, поселке Шпалозавода, жилого комплекса стала в последние недели одной из самых дискуссионных.

О подписании постановления, дающего «зеленый свет» проекту, Сорокина объявила в соцсетях 25 ноября. Свое решение градоначальница аргументировала.

Прежде всего, она убеждена, что предполагаемая проект соответствует всем нормам закона и не противоречит действующим градостроительным документам. Также Сорокина сообщила о поддержке проекта местными жителями.

Чиновница видит в освоении территории застройщиком способ экологической реновации бывшей промзоны.

«Инвестиции, которые будут вложены в развитие поселков (Борки, Шпалозавда — Ред.), включая дороги и тротуары, газификацию, социальные объекты, инженерные сети», - так звучит четвертый пункт в списке Сорокиной.

Еще одно преимущество глава администрации видит в «будущей реализации проекта общедоступной городской набережной, биосферного парка». Впрочем, стоит помнить, что такие обещания далеко не всегда выполняются. Даже несмотря на заключаемые с застройщиками соглашения, которое в данном случае есть.

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