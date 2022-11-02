Председатель Совета рязанского отделения ВООПИиК: строить жилой квартал в Борках нужно, но с ограниченной этажностью

Жилой квартал или промышленная зона - определяется будущее побережья Борковского затона.

Промышленная территории неподалеку от Борковского затона в Рязани в последние дни стала причиной раздора рязанской общественности. Предполагаемое возведение здесь жилого квартала взбудоражило многих и спровоцировало появлением в сети интернет целого ряда не совсем достоверной информации.

1 ноября редакция «Комсомольской правды» вместе с председателем Совета рязанского регионального отделения ВООПИиК Андреем Петруцким выехала в микрорайон Борки.

По своему рекреационному потенциалу – место потрясающее. Тихая водная гладь затона, вековая пойма с населяющей ее флорой и фауной.

- Строить жилой квартал здесь, конечно, нужно, - делится с нами Андрей Александрович. – Не все в ВООПИиК разделяют мою позицию, но она такая. Но строить с ограничениями по этажности и с комплексным подходом к планированию территории. Что касается ограничений по высоте – то высота должна быть ограничена 10 метрами. Именно такая цифра обозначена в новом проекте развития областного центра, разработанным институтом «Гипрогор» (документ еще не принят - Ред.).

- То есть вы не против застройки? – уточняем у градозащитника.

- Нет, я только «за». Но проблема в том, что застройщики хотят высоту 24 метра – 8 этажей. Вот с этим мы не согласны. В идеале здесь должен быть тихий (можно сказать, если хотите, элитный) микрорайон с набережной, с природным парком. Над созданием последнего, к слову, потенциальные застройщики тоже работают. Пусть стоимость квадратного метра будет выше, но если потенциальные покупали будут понимать, за какое райское место они платят, думаю, проблем с продажами не возникнет.

- Мы сейчас возвращается к теме комплексного подхода?

- Да, именно. Если вся окрестная территория, а не только территория Шпалопропиточного завода лишится промышленных черт и станет красивым и тихий районом – выиграют все. Сейчас возводить здесь жилые дома изъявили желания три владельца земли, но потенциально территория для застройки гораздо больше. Есть все перспективы для развития именно в формате малоэтажного элитного жилья. Если здесь будет детский сад, школа, набережная, обустроенный парк и совершенно исчезнут промышленные предприятия – вы представляете каким удивительным место могут стать Борки?

Хочется верить, что стороны смогут договориться и в выигрыше окажутся все без исключения жители Рязани.