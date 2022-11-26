Бастрыкин поручил проверить застройку бывшего шпалопропиточного завода в Рязани

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить застройку территории бывшего шпалопропиточного завода в Рязани.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить застройку территории бывшего шпалопропиточного завода в Рязани на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Бастрыкин обратил внимание на предположения некоторых горожан о потенциальной опасности для здоровья человека почв в зоне, где планируется построить жилой комплекс, школу и два детских сада. Указывается на возможное отравление грунта креозотом, который используется для пропитки шпал.

«Горожане опасаются, что строительство будет проводится с нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства, так как сейчас строительная площадка просто засыпается песком вместо вывоза этого грунта», - пишут представители СК России.

Доклад по итогам проверки Бастрыкину должен будет представить руководитель областного следственного управления Владимир Никешкин.

Ранее главный инженер шпалопропиточного завода сообщал, что на предприятии более 30 лет креозот не применялся, а для пропитки шпал использовалось каменноугольное масло. Он же отметил, что пропитка проводилась на специально забетонированной площадке, а специальный бетонный бассейна имел систему фильтрации. Тем не менее, загрязненный грунт на территории завода имелся, но застройщик уверяет, что весь он будет вывезен (читать подробнее).

Ранее Елена Сорокина подписала постановление, одобрив проект застройки бывшего шпалопропиточного завода в поселке Борки.