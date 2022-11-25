Громкие заявления градозащитников по Боркам не соответствуют действительности

Территория Шпалопропиточного завода с высоты птичьего полета.

24 ноября, активист, состоящий в общественной организации по защите памятников искусства и культурного наследия, Игорь Кочетков выступил с открытым письмом к губернатору Рязанской области Павлу Малкову, в котором поднял вопрос застройки территории бывшего шпалозавода и призвал спасти жителей Рязани от креозота.

30 лет без креозота

На самом деле креозот уже более 30 лет не применялся на шпалопропиточном заводе. По информации главного инженера предприятия Виталия Беззубцева, с 1986 года для пропитки шпал используется каменноугольное масло (продукт коксохимии). Это не опасный для человеческого организма (при строгом соблюдении требуемых норм безопасности на производстве) антисептик, который защищает древесину от насекомых и разрушительных воздействий внешней среды.

Также Виталий Беззубцев отметил, что место, где пропитывали шпалы – это специально забетонированная площадка, а рабочая зона (в виде специального бетонного бассейна) имела систему фильтрации. Такое технологическое устройство исключало возможность попадания химических веществ в почву.

На сегодняшний день каменноугольное масло является наиболее оптимальным антисептиком. Недавно Московский метрополитен начал частично использовать шпалы, которые пропитаны этим веществом. Им же обрабатываются деревянные столбы для линий электропередач.

- Количество загрязненного грунта на территории составляет 50 тысяч 120 кубических метров. Это в 10 раз меньше данных, указанных Кочетковым, который преувеличил также и уровень токсичности земли, - подчеркнул начальник ОКС ГК «Зеленый сад» Сергей Котусов. – Мы провели все необходимые экспертизы и вывезем загрязненный грунт с территории для последующей рекультивации. А представители общества охраны памятников зачем-то намеренно вводят жителей Рязани в заблуждения и пытаются манипулировать мнением губернатора и главы администрации города.

Инициативу застройщика положительно оценила и председатель рязанского отделения Российского экологического общества Виолетта Черная. Она добавила, что рекультивированный грунт стоит применить для отсыпки дорожного полотна.

Главный инженер проекта Сергей Ермолов заявил, что редевелопмент – это полезная практика, которая в конечном счете улучшает качество жизни людей, превращая заброшенные территории в благоустроенные кварталы с парками и набережными:

- В промышленных зонах ликвидируются старые железнодорожные ветки, на месте которых появляются дома и социальные объекты. Рекультивация является неотъемлемой процедурой для подобных проектов. Общий объем вывезенного со шпалозавода грунта составит 50 тысяч 120 кубических метров, что сопоставимо десяти котлованам жилых многоэтажных домов. На место завезут чистый грунт, а также плодородный слой почвы с содержанием гумуса не менее 10% для озеленения территории.

Биологический этап рекультивации предусматривает внесение органических и минеральных удобрений, проведение необходимых мелиоративных мероприятий, посев травы, кустов и деревьев.

Единогласное осуждение, которого не было

Отметим, что некоторые более ранние заявления Игоря Кочеткова относительно строительства на территории шпалопропиточного завода также не соответствовали действительности. В качестве примера приведем обсуждения нового проекта зон охраны объектов культурного наследия Рязани на общественном совете при Главном управлении архитектуры и градостроительства Рязанской области.

По результатам встречи представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры подготовили публикацию, в которой сообщили, что проект застройки «получил фактически единогласно ОСУЖДЕНИЕ».

В тоже самое время представители рязанских профессиональных творческих союзов сказали, что подобные заявление, не соответствует действительности.

- Архитекторы - люди серьезные, их творчество глобально. Какие-то улучшения архитекторы всегда найдут, особенно в чужом проекте. Но серьезной критики не было, как не было никакого единогласного осуждения или голосования, - отметил председатель регионального отделения Союза художников России Виктора Грушо-Новицкий.

Кроме того, противники строительства апеллировали к тому, что территория шпалозавода относится к охраняемым зонам культурного наследия. Но данное утверждение было опровергнуто юристами.

В действующем регламенте ограничений на строительство нет.

«Хотим позитивных изменений»

Жители поселка надеются, что на месте заброшенной территории появится благоустроенный квартал с современной инфраструктурой, обновленными инженерными сетями, социальными объектами.

Ирина Майорова (пос. Борки), заявила о готовящемся открытом письме на имя главы региона, в котором говорится:

«Хотим попросить проверить деятельность этого активиста и его «экспертные» регалии. По какому праву он вызвался решать такие важные вопросы, не спросив мнения людей, которые здесь живут?».

Другая жительница поселка Анна Великанова возмущается внезапной озабоченностью Игоря Кочеткова здоровьем рязанцев и игнорированием им условий, сложившихся к настоящему времени.

- Мы приглашаем Игоря Кочеткова приехать к нам в поселок и сказать в глаза, что он против того, чтобы у нас сделали дороги, современную канализацию, тепловой пункт, - говорят жители.

- Странно, что инвесторам, помогающим поселку, вставляют палки в колеса, - удивляется еще одна жительница областного центра Марина Смирнова. – Застройщик уже сделал уличное освещение, помогает провести газ в дома, а что собственно полезного для рязанцев сделали эти градозащитники?