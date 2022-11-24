В Рязанской облдуме началось выдвижение кандидатур в Совфед вместо Игоря Морозова.

В Рязанской областной Думе начался период выдвижения кандидатур в Совет Федерации. О том, что депутатам разослали соответствующую информацию, сообщает Vidsboku.

По данным издания, кандидатуры принимаются до 9 декабря. Своего претендента могут выдвинуть председатель облдумы или группа депутатов численностью не менее восьми человек.

Ранее член верхней палаты парламента от представительного органа власти Игорь Морозов сложил свои полномочия. Озвучивалась версия, что в Совфед может перейти спикер Рязоблдумы Аркадий Фомин.