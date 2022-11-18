Спикер Рязоблдумы Аркадий Фомин может перейти в Совет Федерации.

Возможным сменщиком Игоря Морозова в Совете Федерации называют председателя Рязанской областной Думы Аркадия Фомина. Такую версию озвучивают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в регионе и при верхней палате парламента.

Один из сенаторов, по данным издания, слышал об обсуждении кандидатуры Фомина и считает назначение крайне вероятным. Словом, это пока не более чем кулуарные слухи, которые, впрочем, активно муссируются и в местных Telegram-каналах.

Интересно, что человеком, лоббирующим переход Фомина, те же источники считают губернатора Рязанской области Павла Малкова.

Заявление Игоря Морозова о сложении полномочий, напомним, Совфед рассмотрел 16 ноября. Причины своего решения сенатор не назвал.

Аркадий Фомин председательствует в Рязоблдуме с 2010 года. До этого, в 2007-м, он избирался в Госдуму РФ.