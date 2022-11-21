В селе Подвязье под Рязанью отменили строительство спорткомплекса

Спортплощадка в селе Подвязье. Местные жители хотят спорткомплекс. Фото: минспорт Рязанской области.

22 ноября министр спорта физкультуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов ответит в прямом эфире на вопросы рязанцев. Жители региона активно оставляют сообщения, большинство из которых касаются строительства спортивного комплекса в селе Подвязье Рязанского района:

- В селе Подвязье Рязанского района должны были построить спорткомплекс, проектная документация готова. Но почему-то администрация района стройку отменила. Объясните, пожалуйста, причины?

- Уже много лет его обещают построить в моем родном селе Подвязье спорткомплекс. И, вроде, дело сдвинулось с мертвой точки. Но опять все остановилось. Скажите, пожалуйста, планируется ли строительство спорткомплекса?

- Слышал, что еще с советских времен хотели построить спортивное сооружение в нашем селе Подвязье - и все никак! Надеюсь, что мои дети услышат не рассказы, а увидят спорт комплекс!

7 ноября 2019 года в селе Подвязье Рязанского района торжественно открыли «очередную спортивную площадку». В открытии объекта участвовали министр Владислав Фролов, а также сельские и районные чиновники.

Ранее Владислав Фролов не смог сказать, сколько зарабатывают спортсмены Рязанской области, а также назвать минусы в работе экс-директора ДС «Олимпийский» Пыжонковой.

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