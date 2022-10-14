Глава минспорта Фролов не знает, сколько зарабатывают спортсмены Рязанской области.

Министр физкультуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов не знает, сколько зарабатывают спортсмены региона. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о пяти самых высокооплачиваемых спортсменах Рязанской области.

По словам чиновника, возглавляемое им ведомство, располагает информацией только об общем фонде заработной платы государственных учреждений, в том числе и профессиональных клубов.

«Сведениями о заработной плате конкретных сотрудников или спортсменов министерство не располагает. Должность спортсмена не включена в перечень должностей, по которым работник обязан предоставлять сведения о своих доходах и имуществе. Информация об уровне дохода физических лиц входит в перечень персональных данных и не подлежит разглашению без его письменного согласия», - заявил Фролов.

Ранее Владислав Фролов не смог сказать, были ли у его ведомства претензии к работе бывшего директора Дворца спорта «Олимпийский» Татьяны Пыжонковой (читать подробнее).

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