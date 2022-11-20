Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 ноября 2022 15:33

Региональный министр спорта Фролов ответит на вопросы рязанцев в прямом эфире

Онлайн-встреча пройдет 22 ноября
Источник:kp.ru
Региональный министр спорта Фролов ответит на вопросы рязанцев в прямом эфире

Региональный министр спорта Фролов ответит на вопросы рязанцев в прямом эфире

Во вторник, 22 ноября, пройдет прямой эфир с министром физической культуры и спорта Рязанской области Владиславом Фроловым. Об этом сообщается на официальной странице Рязанской области в соцсетях.

В анонсе говорится, что Владислав Фролов ответит на вопросы и расскажет о развитии спорта в регионе. В частности, поднимут такие темы, как реализация федерального проекта «Спорт — норма жизни», поговорят о строительстве спортивных объектов, поддержке ведущих спортсменов.

Трансляции начнется здесь в 16:00. Желающим предлагают задавать вопросы в комментариях.