Мусорный полигон под Рязанью закроют и возьмут под охрану. Далее требуется экологическая экспертиза.

Полигон твердых бытовых отходов у деревни Зеленино (Рыбновский район, Рязанской область) закроют с 1 декабря. С той же даты его планируется взять под охрану. Для этого привлекут лицензированное частное охранное предприятие.

Как сообщает инициативная группа, состоящая из местных жителей, такая информация была озвучена на личном приеме у главы администрации Рыбновского района Елены Минковой. Чиновницы заверила визитеров, что 30 ноября подписывается акт приема-передачи полигона. Это произойдет в связи с расторжением договора аренды с ООО «ЭКО».

«Ведется поиск организации для проведения экспертизы по следующим вопросам: нанесение вреда экологии, объем захороненных отходов. После проведения экологической экспертизы будет принято решение об использовании полигона», - передает группа Горяйновский поворот со слов Минковой.

Ранее активисты сообщали, что десятки грузовиков ежедневно привозят на полигон мусор из Москвы. Представитель арендатора это отрицал.

Кроме того, природоохранная прокуратура выявляла серьезные нарушения в деятельности ООО «ЭКО».