На полигоне ТБО в Рыбновском районе прокуратура нашла серьезные нарушения

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-26T10:01:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Рыбновский районный суд рассмотрел дело по иску межрайонного природоохранного прокурора к ООО «ЭКО», сообщает пресс-служба райсуда. Прокурор просил суд обязать компанию устранить нарушения при эксплуатации полигона ТБО вблизи деревни Зеленино.

Ранее проверка показала, что ООО «Экологическо-коммунальная организация» нарушила сразу несколько федеральных законов, в том числе «Об охране окружающей среды».

Установлено, что компания «ЭКО» занимается сбором и удалением твердых отходов. Ей предоставили в пользование полигон в Рыбновском районе, который по всему периметру не огражден бетонным ограждением. Кроме того, факт нарушения зафиксирован прямо напротив автомобильной дороги Рыбное — Пальные — Пионерский — Большое — Жоково — граница района, где нет ограждения протяженностью десять метров.

Природоохранный прокурор вынес представление об устранении нарушений требований, но до настоящего времени ООО «ЭКО» так и не соизволило ограждения установить.

«Непринятие должных мер по эксплуатации полигона ТБО может оказать негативное воздействие на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения», — говорится в сообщении.

На основании изложенного, суд исковые требования Рязанского межрайонного природоохранного прокурора удовлетворил. Теперь ООО «ЭКО» обязано на полигоне вблизи деревни Зеленино установить ограждение по всему периметру в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU