Власти Рыбновского района расторгли контракт с арендатором полигона ТБО

Администрация Рыбновского района расторгла договор аренды полигона твердых бытовых отходов с ООО «ЭКО».

Администрация Рыбновского района расторгла договор аренды полигона твердых бытовых отходов с ООО «ЭКО». О подписании соответствующего документа орган власти сообщил 15 августа в комментариях на официальной странице врио губернатора Павла Малкова. При этом причины такого решения не называются.

«После расторжения договора аренды полигона ТБО проведем необходимые мероприятия по обследованию полигона для определения возможности его дальнейшего использования», - говорится в ответе чиновников.

Свалка расположена близ деревни Зеленино. Активисты заявляли, что она принимает мусор из Москвы, однако представитель арендатора это опровергал.