Радиации нет! Полигон под Рязанью не хранит радиоактивные отходы

Прокурор Рыбновского района Илья Максимов не нашел радиации на полигоне.

На полигоне твердо-бытовых отходов (ТБО) в Рыбновском районе нет ничего радиоактивного. Теперь об этом можно говорить с полной уверенностью. И прокуратура, и специалисты от Роспотребнадзора ничего не нашли. Все вроде бы хорошо, но недовольные остались. Наверное, лучше бы нашли. Но по порядку...

Чисто ТБО

Полигон ТБО в Рыбновском районе, недалеко от села Зеленино, существует с 2010 года. Именно как полигон ТБО. Примерно с этого времени начала создаваться группа инициативных жителей, которая хочет этот полигон закрыть. Группа создалась, а полигон не закрыли. Почему, спросите вы? Да потому что причин для закрытия нет и не было.

Вроде бы все просто, но активистам с родственниками в одной из силовых структур этого было недостаточно.

Пару месяцев назад в интернете всплыла информация, что на полигоне в Рыбновском районе, оказывается, можно складировать радиоактивные отходы. В подтверждение приводились скрины кадастровой карты, где в графе «виды разрешенного использования» указано - для размещения хранилищ радиоактивных отходов. Задела эта информация всех от непосредственных работников полигона (ведь они якобы захоранивают радиоактивные отходы во вред своему здоровью) до главы района и депутатов областной Думы.

В импровизированный пруд с хлоркой обязаны заезжать машины, которые скидывают мусор.

К счастью, проблема быстро решилась. По словам Андрея Горелова, главы Рыбновского района, данные публичной кадастровой карты не являются официальным источником информации.

- По факту внесения недостоверной записи в публичную кадастровую карту правоохранительные органы проводят проверку, - заявил районный чиновник. Кратко, по делу, но сомнения у активистов остались – полетели жалобы во всевозможные инстанции. Органы отреагировали и инициировали проверки.

- На протяжении многих лет мы не можем добиться не то чтобы закрытия, но мы не можем добиться... чтобы не свозились пищевые отходы, - заявил один из активистов.

Тут нужно сделать отступление... маленькое. Прокуратура и представитель Роспотребнадзора приехали, чтобы выяснить, есть ли на полигоне радиоактивные вещества, но в дальнейшем активисты стали «переобуваться», когда поняли, что ничего такого не найдут, и добавили новые требования:

- «мы настаиваем на некоторых углублениях, метров на десять». Это конкретная цитата одного из главных общественников перед взятием проб на радиоактивные вещества;

- почему на рыбновский полигон ТБО день и ночь везут мусор из Москвы;

- почему везут пищевые отходы;

- почему везут химические отходы.

Не балаган на мусорке

Прокурору Рыбновского района Илье Максимову было не сладко. Во-первых, нужно провести проверку по жалобам, во-вторых отбиться и остепенить многочисленную группу активистов.

- Прокуратура проверит информацию о размещении радиоактивных отходов на полигоне ТБО в деревне Зеленино Рыбновского района, - сразу начал прокурор Рыбновского района Илья Максимов. - Надзорный орган выяснит, насколько на полигоне соблюдаются санитарно-эпидемиологическое и природоохранное законодательства. Поэтому я не хочу, чтобы на объекте появился балаган, пусть будут два-три человека от инициативной группы...

На полигон заврозят исключительно твердо-бытовые отходы.

- Это не балаган, мы тут живем, Рязань всю отравили... Проверяем на предмет радиоактивных жалоб... Мы не писали такого, не знаю, кто это делал... А вот по химическим (отходам - Ред.) ... то, что их сюда льют-то факт, - заявил самый активный пенсионер. - Радиация - это страшно, но химические отходы - не менее страшно.

«Это наша земля»

Представитель центра гигиены брал замеры именно в тех местах обширного полигона, где ему указывали общественники. В прямом смысле слова - где указывали, там и брал. Никаких предвзятостей, вы просите - я делаю.

В итоге, ни одного превышения норм по радиации - приборы показывали фоновые значения в 0,08-0,12 микрозиверт в час. Как отметил специалист, проводивший замеры, у красного кирпича на улицах города - показатели выше.

Специалисты брали замеры в тех местах, где им указывали недовольные общественники.

Результатами замеров общественники остались недовольны, теперь их главные претензии - завоз на полигон мусора из Москвы.

- Это наша земля, почему к нам мусор из Москвы везут? Почему складируют пищевые отходы? - заявили активисты.

Заметьте, нет уже в их риторике радиации и химии.

- Я сам лично с дозиметром бегал по полигону, ничего не нашел, - сказал депутат Рязанской областной Думы Николай Макариков. - Ну, правда, ничего там нет. Обычные ТБО, куда-то ведь их нужно складывать. Что касается московского мусора, у меня таких фактов нет, лично проверял.

Мусор не из Москвы

- Мы принимаем мусор из Рыбновского района и иногда из других районов Рязанской области, - заявил директор ООО «Экологическо-коммунальная организация» Олег Генералов. - Немножко из Касимовского, Захаровского районов везем, но из Москвы ничего нет.

По словам директора, даже если бы из Москвы и везли отходы, то это бы не нарушало действующее законодательство. Но, повторимся, на рыбновский полигон, ничего не везут.

- Машину увидели с московскими номерами, а она из Касимова... - возмущается Генералов. - Сейчас ориентироваться на номер машины... До абсурда доходит. У нас рыбновская железная дорога не может мусор привезти из-за этого шума. Мусор наш, но номера «семдемдесятседьмые». Что касается пищевых отходов, то, по решению суда, нам запрещено их складирование. А складирования и нет, можете в любое время проехать и посмотреть. Производится только захоронение отходов.

Замеры показали, что на полигоне радиации меньше от красного кирпича в городе.

Во время проверки представитель рыбновской администрации невзначай спросил главного борца против полигона: «А вы мусор дома сортируете?»

- Нет, не сортирую, потому что все равно бесполезно, заводов нет перерабатывающих...

- А я сортирую, - скромно сказал молодой человек. - Просто хочу, чтобы началось с меня.

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