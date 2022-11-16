70 богатырей. В рязанском роддоме №2 по-прежнему больше рождается мальчиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В роддоме №2 города Рязани подвели итоги октября. Всего за месяц в медучреждении на свет появились 123 ребенка, из них 70 мальчиков и 53 девочки. Месяцем ранее родилось 82 мальчика и 63 девочки.

«Поздравляем родителей с радостным событием в их жизни, желаем больше радостных дней! Пусть ваш малыш растет здоровым и счастливым!» - пожелали папам и мамам сотрудники медицинского учреждения.

Ранее КП-Рязань рассказывала, какие имена давали рязанские родители детям в октябре. Список самых и редких и популярных имен месяца (читать подробнее).

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