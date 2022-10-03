82 богатыря. В рязанском роддоме №2 резко выросло количество рожденных мальчиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В роддоме №2 города Рязани подвели итоги сентября. Всего за месяц в медучреждении на свет появились 145 малышей, из них 82 мальчика и 63 девочки, одна двойня.

«Поздравляем родителей с радостным событием в их жизни, желаем солнечных дней! Пусть ваши малыши растут здоровыми и счастливыми!» - поздравила родителей администрации роддома.

Отметим, что в августе в роддоме №2 родилось всего 43 малыша, и мальчиков из них было лишь 14.

Ранее КП-Рязань рассказывала, как на днях в перинатальном центре на свет появились недоношенные двойняшки. Родились прямо в околоплодном пузыре – рубашке (читать подробнее).

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