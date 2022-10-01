Рождение в пузыре. Недоношенные рязанские двойняшки родились в рубашке

Ближайшее время двойня, рожденная в рубашке, проведет в отделении патологии. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В рязанском перинатальном центре родились в рубашке – околоплодном пузыре двойняшки. Об этом сообщает региональный минздрав. Все произошло во время операции.

По словам медиков, женщина поступила в перинатальный центр со сложным диагнозом. Срок ее беременности составлял 31-32 недели. Пациентка ожидала двойню, но во время обследования выяснилось, что кровоток одного плода серьезно нарушен – требовалось немедленное вмешательство специалистов.

- Как правило околоплодный пузырь рвется или прокалывается во время рождения или кесарева сечения. Но в этот раз удалось очень бережно извлечь недоношенных малышей, дети буквально родились в рубашке, - пояснил главный врач, профессор Олег Шалаев.

Теперь новорожденным брату (вес 1650 г.) и его сестре (вес 1360 г.) необходимо набрать недостающие граммы и догнать в развитии своих сверстников. Поэтому ближайшее время двойня проведет в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.

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