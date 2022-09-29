Детский остеохондроз опасен развитием межпозвонковых грыж, дисфункцией различных органов и нарушениями роста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалист рязанской ОКБ им. Семашко рассказала об остеохондрозе у детей, причинах его появления и признаках этого заболевания. По словам Виктории Павлюк, остеохондроз в последние года стал все чаще встречаться в практике врачей.

- В детском и подростковом возрасте остеохондроз опасен развитием межпозвонковых грыж, дисфункцией различных органов, нарушениями роста, - предостерегла врач детского неврологического отделения, назвав пять признаков остеохондроза:

1. Если ребенок жалуется на боли в спине и груди;

2. Если ребенок жалуется на неприятные ощущения в области сердца;

3. Если у ребенка болит голова;

4. Если у ребенка головокружение;

5. Если ребенок стал прихрамывать, изменилась походка.

- При появлении этих признаков нужно обязательно обратиться к врачу. Кроме того, важно помнить о профилактике: правильно сидеть за столом, делать ежедневную гимнастику, не носить тяжелые рюкзаки, правильно и полноценно питаться, чаще гулять на свежем воздухе, - напомнила Виктория Павлюк.

Врач детского неврологического отделения назвала причины появления остеохондроза у детей. К ним относятся малоподвижный образ жизни – следствие гаджетов вместо прогулок и отсутствие утренней гимнастики, статичные позы во время учебы, тяжелые рюкзаки, неправильное питание с малым количеством витаминов, минералов и микроэлементов, травмы позвоночника.

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