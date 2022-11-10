Венера и Лаврентий: какие имена рязанцы давали новорожденным в октябре-2022

Опубликован список самых популярных и редких имен, которыми рязанцы называли новорожденных в октябре 2022 года.

Опубликован список самых популярных и редких имен, которыми рязанцы называли новорожденных в октябре 2022 года. Его составило главное управление ЗАГС Рязанской области.

Среди появившихся на свет в прошлом месяце мальчиков были Даниэль, Назар и Лаврентий. Редкими по итогам октября также оказались более привычные мужские имена — Виталий, Константин, Федор.

Родители девочек называли своих крох Венерой, Элеонорой, Меланией, Владиславой. В один ряд с этими редкими именами встали Маргарита и Анфиса.

Что же касается популярных имен, то чаще всего мальчикам давали имена Александр, Артем, Матвей, Михаил, Дмитрий, Павел, Кирилл, Максим, Иван и Никита. Девочкам - Мария, Ева, Василиса, Алиса, Милана, София, Ксения, Арина, Вероника, Виктория.