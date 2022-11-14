Должность министра транспорта и автодорог Рязанской области получил Павел Супрун

Губернатор назначил министром транспорта и автодорог Рязанской области Павла Супруна.

Министром транспорта и автомобильных дорог Рязанской области стал Павел Супрун. Постановление о включении его в состав регионального правительства 14 ноября подписал губернатор Павел Малков.

Никаких сведений о Супруне не содержится пока ни на сайте правительства, ни на сайте министерства.

Из неофициальных источников о назначении Супруна стало известно несколькими днями ранее. Его представляли как выхода из Краснодарского края, последним местом работы которого стала госкорпорация «Туризм.РФ», а до нее - Московский и Севастопольский автодоры. Публично чиновник никак себя не проявлял (читать подробнее).

Предыдущего министра Вадима Решетника губернатор уволил за два дня до инаугурации.