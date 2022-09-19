Малков уволил рязанского министра транспорта и автодорог Решетника

Вадим Решетник покидает пост министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Вадим Решетник покидает пост министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Об этом Павел Малков, которого 21 сентября ждет церемония вступления в должность губернатора, объявил в Telegram-канале. Глава региона предложил Решетнику уволиться.

Свое решение Малков объяснил тем, что в дорожно-транспортной сфере «не выстроена эффективная система управления».

«Результатом стало назначение непрофильных специалистов на ключевые должности, отсутствие информационной открытости и взаимодействия со СМИ, затянутые графики работ по ключевым дорогам, спорные проектные решения по жизненно важным объектам, отсутствие стратегического видения развития дорожной и транспортной системы региона и другие вопросы», - раскрыл Малков суть своих претензий к Решетнику.

При этом победитель минувших губернаторских выборов анонсировал и другие кадровые изменения после инаугурации. По его словам, у всех членов правительства была возможность проявить себя, но не все они заслужили остаться в «сером доме».

Рязанский минтранс Вадим Решетник возглавил в октябре 2019 года. До этого он работал на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, где отвечал за проведение работ по поддержанию основных фондов. Ранее занимал различные должности в московской компании, «связанной с производством и продажей электротехнической продукции».