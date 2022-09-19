21 сентября 2022 года состоится инаугурация губернатора Рязанской области Павла Малкова.

21 сентября состоится церемония вступления в должность губернатора Рязанской области Павла Малкова. Об этом сообщил сам глава региона.

«В соответствии с действующим законодательством, в этот день правительство Рязанской области в полном составе уйдет в отставку, и затем формируется его новый состав», - напомнил глава региона.

По словам Малкова, у него была возможность оценить работу всех членов правительства, поэтому после инаугурации произойдут кадровые изменения.

«И не все коллеги продолжат работу в новом составе правительства Рязанской области», - отметил врио.

Глава региона предупредил, что не все кадровые назначения произойдут в ближайшие дни, так как отдельные кандидаты еще проходят тестирование, проверки и согласования.

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