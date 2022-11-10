Будущим рязанским министром транспорта и автодорог называют Павла Супруна. Фото: google.com

Выходца из Краснодарского края Павла Супруна уже два неофициальных, не зависящих друг от друга, источника назвали будущим министром транспорта и автодорог Рязанской области. По информации «Новой», пока его приставили к облправительству в качестве советника.

Издание сообщает, что на Кубани Супрун работал заместителем главы одного из районов по ЖКХ, транспорту и связи, затем через ООО и ИП торговал сельхозпродукцией и, в частности, зерном. Был период госслужбы в Севастополе, связанной с дорожным хозяйством и капитальным строительством.

В свою очередь, Telegram-канал «РязаньИнформБюро» утверждает, что Супрун работал «на руководящих должностях в дорожном хозяйстве (…) в Московском и Севастопольском автодорах». КП-Рязань обнаружила сведения о работе Супруна первым заместителем директора ГБУ «Севастопольский Автодор» в 2018 году.

Если верить тому же «РязаньИнформБюро», Супруну 38 лет, и последним местом его работы стала госкорпорация «Туризм.РФ», где тот якобы ведал вопросами транспортной и инженерной инфраструктуры туристских территорий.

Никаких публичных проявлений за Супруном, который в случае назначения должен будет стать лицом рязанских дорог, не замечено.

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