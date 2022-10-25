Наталью Суворову официально назначили министром труда и соцзащиты Рязанской области. Фото: ivanovoobl.ru

Издано постановление губернатора Рязанской области о включении в состав регионального правительства Натальи Суворовой. Согласно документу, датированному 24 октября, она возглавила министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.

Ранее о назначении Суворовой сообщалось неофициально. Информацию о новом министре на официальные сайты пока не разместили — и.о. там значится Елена Карпенко.

Известно, что Наталье Суворовой 46 лет. Она уроженка Касимова. Окончила МГУЭСИ, работала инженером-экономистом во ВНИИ по информатизации АПК, затем — в касимовской горадминистрации. Возглавляла исполком местного отделения «Единой России», а с 2014-го была замруководителя исполнительного комитета на региональном уровне. Предыдущее место работы Суворовой — правительство Ивановской области, куда в 2020 она была назначена руководителем департамента внутренней политики.