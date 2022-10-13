Новым рязанским министром труда и соцзащиты называют Наталью Суворову.

Появилась неофициальная информация о назначении министра труда и социальной защиты населения Рязанской области. По информации РИА «7 новостей», должность досталась 46-летней Наталье Суворовой.

Это уроженка Касимова, ранее - с 2020 года - возглавлявшая департамент внутренней политики Ивановской области. На сайте департамента Суворова начальником уже не значится.

По данным издания, вице-губернатор Артем Бранов 12 октября представил нового руководителя сотрудникам министерства. При этом официальной информации о назначении пока не было.

Наталья Суворова в 2004 году окончила МГУЭСИ. Начинала инженером-экономистом во ВНИИ по информатизации АПК, затем, поработав в администрации Касимова, возглавила исполком местного отделения «Единой России». С 2014 года стала первым заместителем руководителя исполнительного комитета партии, но на региональном уровне.