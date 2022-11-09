Снегоуборочную технику закупят еще для трех городов Рязанской области

Снегоуборочную технику (семь единиц) закупят еще для трех городов Рязанской области. Для Рязани закупили 35 единиц. Фото: Иван МАКЕЕВ

Для Рязани к зиме 2022-2023 закупили 35 единиц снегоуборочной техники. Для Касимова, Сасова и Скопина закупят еще семь. Это будут КАМАЗы, экскаваторы-погрузчики, комбинированные дорожные машины, сообщает областное правительство.

«Последние годы парк коммунальной техники обновлялся крайне скудно», - дал свою оценку губернатор Павел Малков.

Пресс-служба кабмина конкретизировала, что Рязань в 2022-м обзавелась автогрейдерами, мини-погрузчиками, бульдозерами, снегоочистителями и другими спецмашинами. Деньги на их закупку выделялись из регионального бюджета.

Ранее сообщалось, что из Москвы поступят 25 единиц подержанной техники.