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НовостиОбщество9 ноября 2022 13:32

Снегоуборочную технику закупят еще для трех городов Рязанской области

Это КАМАЗы, экскаваторы-погрузчики, комбинированные дорожные машины. Всего — семь единиц
Источник:kp.ru
Снегоуборочную технику (семь единиц) закупят еще для трех городов Рязанской области. Для Рязани закупили 35 единиц.

Снегоуборочную технику (семь единиц) закупят еще для трех городов Рязанской области. Для Рязани закупили 35 единиц.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Для Рязани к зиме 2022-2023 закупили 35 единиц снегоуборочной техники. Для Касимова, Сасова и Скопина закупят еще семь. Это будут КАМАЗы, экскаваторы-погрузчики, комбинированные дорожные машины, сообщает областное правительство.

«Последние годы парк коммунальной техники обновлялся крайне скудно», - дал свою оценку губернатор Павел Малков.

Пресс-служба кабмина конкретизировала, что Рязань в 2022-м обзавелась автогрейдерами, мини-погрузчиками, бульдозерами, снегоочистителями и другими спецмашинами. Деньги на их закупку выделялись из регионального бюджета.

Ранее сообщалось, что из Москвы поступят 25 единиц подержанной техники.