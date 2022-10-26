Из Москвы в Рязань передадут 25 единиц подержанной снегоуборочной техники.

Москва передаст в Рязань очередную партию подержанной техники. На сей раз — 25 снегоуборочных машин. Такая информация прозвучала на заседании рабочей группы по городскому хозяйству в гордуме, сообщает пресс-служба органа власти.

Кроме того, к зиме власти обещают ожидают поставку 35 единиц новой техники.

«Дирекция благоустройства готовит к работе в зимних условиях 144 единицы техники, ведется закупка еще 35 единиц. Кроме того, достигнута договоренность с Москвой о передаче 25 единиц снегоуборочной техники», - говорится в публикации по итогам заседания.

Дополнительно отмечается, что управляющие компании располагают всего 82 единицами техники. Очевидно, этого слишком мало для уборки дворовых территорий.