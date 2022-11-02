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НовостиОбщество2 ноября 2022 7:47

«Мне кажется, это не слишком хорошо». Глава Спасского района прокомментировал выкуп сельского магазина блогером

Глава Спасского района Игорь Тишин прокомментировал выкуп сельского магазина блогером
Источник:kp.ru
«Мне кажется, это не слишком хорошо». Глава Спасского района Игорь Тишин прокомментировал выкуп сельского магазина блогером.

«Мне кажется, это не слишком хорошо». Глава Спасского района Игорь Тишин прокомментировал выкуп сельского магазина блогером.

2 ноября глава Спасского района Игорь Тишин прокомментировал акцию, во время которой популярный блогер выкупил магазина. По словам чиновника, все было по закону.

«У нас свобода печати ведь осталась. Как я понимаю, человек никаких законов не нарушал – товар он оплатил, а потом решил раздать. С человеческой точки зрения считаю, что люди занимаются самопиаром, фактически зарабатывая на этом деньги. Насколько это хорошо или плохо с этической стороны, мне кажется, не слишком хорошо. Человек показывает, насколько он богат… А законно это или нет, здесь решают правоохранительные органы, они дают оценку. Но я нарушений не увидел, человек заплатил за товар деньги, а потом [товар] раздал», - сказал КП-Рязань глава Спасского района Игорь Тишин.

YouTube-канал «Abracadabra TV» с 2,9 млн подписчиков выпустил ролик из рязанской глубинки. Блогер скупил магазин в селе Веретье Спасского района и раздал товары местным жителям бесплатно (подробнее с видео).

Позже глава района прокомментировал и состояние дороги, о которой шла речь в сюжете.

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