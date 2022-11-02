«Мне кажется, это не слишком хорошо». Глава Спасского района прокомментировал выкуп сельского магазина блогером

«Мне кажется, это не слишком хорошо». Глава Спасского района Игорь Тишин прокомментировал выкуп сельского магазина блогером.

2 ноября глава Спасского района Игорь Тишин прокомментировал акцию, во время которой популярный блогер выкупил магазина. По словам чиновника, все было по закону.

«У нас свобода печати ведь осталась. Как я понимаю, человек никаких законов не нарушал – товар он оплатил, а потом решил раздать. С человеческой точки зрения считаю, что люди занимаются самопиаром, фактически зарабатывая на этом деньги. Насколько это хорошо или плохо с этической стороны, мне кажется, не слишком хорошо. Человек показывает, насколько он богат… А законно это или нет, здесь решают правоохранительные органы, они дают оценку. Но я нарушений не увидел, человек заплатил за товар деньги, а потом [товар] раздал», - сказал КП-Рязань глава Спасского района Игорь Тишин.

YouTube-канал «Abracadabra TV» с 2,9 млн подписчиков выпустил ролик из рязанской глубинки. Блогер скупил магазин в селе Веретье Спасского района и раздал товары местным жителям бесплатно (подробнее с видео).

Позже глава района прокомментировал и состояние дороги, о которой шла речь в сюжете.

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