Блогер скупил магазин в рязанской глубинке и сделал его бесплатным

YouTube-блогер скупил магазин в селе Веретье Спасского района и раздал товары местным жителям бесплатно.

YouTube-канал "Abracadabra TV” с 2,9 млн подписчиков выпустил ролик из рязанской глубинки. Блогер скупил магазин в селе Веретье Спасского района и раздал товары местным жителям бесплатно.

Придя в торговую точку и поговорив с продавщицей Надеждой, молодой человек, предпочитающий скрывать свое лицо, вручил ей пачку пятитысячных купюр. Сам он все время был в магазине, объясняя, что все действительно бесплатно, и предлагая людям брать побольше. Несмотря на такую «акцию», ажиотажа местные жители не создали, охапками продукты не набирали и лишь к какому-то моменту образовалась небольшая очередь.

Один мальчик попросил чипсы и сок, а когда ему сказали «Возьми еще что-нибудь! Ты что угодно можешь взять», ответил «Я все не съем», но потом все-таки взял маленькую бутылку газировки.

В магазин приходила глава местной администрации Татьяна Федорова. Она принялась выпытывать у «чужаков», что и зачем они снимают, кто их пригласил (будто в Веретье - только по приглашениям). Другая женщина, приехавшая позже, захотела закрыть магазин и тоже вступила в долгий диалог с блогером, но в итоге все смогли получить желаемое.

Многократно в ролике упоминалась убитая дорога к селу. На нее сетовал и сам блогер, и местные жители.