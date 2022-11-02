«Дорогу сделаем в 2023 году». Глава района пообещал отремонтировать дорогу, которая появилась в сюжете блогера, скупившего магазин

«Дорогу сделаем в 2023 году». Глава района пообещал отремонти роваить дорогу, которая появилась в сюжете блогера, скупившего магазин. Фото: «Abracadabra TV».

2 ноября глава Спасского района Рязанской области Игорь Тишин рассказал о ситуации с дорогой в селе Веретье. Один из участков попал в сюжет блогера «Abracadabra TV» во время скупки сельского магазина.

«Эта дорога региональная, ремонтировать ее начали еще в 2021 году. Часть уже отремонтировали – от трассы до села Федотьево, это десять километров, и шесть километров от села Веретье в сторону села Бельское. Оставшуюся часть дороги, и есть на это гарантийные письма минтранса, отремонтируют в 2023 году. Вопрос этот на контроле, и решен правительством Рязанской области», - заверил Игорь Тишин.

Ранее чиновник прокомментировал акцию, во время которой блогер скпил магазин, а продукты раздал местным жителям (читать подробнее).

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