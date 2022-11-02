Сквер у Торговых рядов на Краснорядской все-таки благоустроят

Благоустройство сквера у Торговых рядов на улице Краснорядской все-таки состоится. Оно включает ремонт фонтана, установку арт-объектов, новых лавочек и детского игрового оборудования. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Очередной этап благоустройства площади Ленина в Рязани все-таки состоится. В новой закупке, которая завершилась 1 ноября, эта территория обозначена как «сквер Торговых рядов и пешеходная зона улицы Краснорядской».

Как КП-Рязань сообщала ранее, за сумму не более 25,5 млн рублей там планировалось отремонтировать фонтан, уложить тротуарную плитку и новый асфальт, а под детскую игровую зону - покрытие из каучуковой и резиновой крошки. В смете есть три десятка скамей, лавочек и шезлонгов, качели, карусели, урны, вазоны, а также два арт-объекта - декоративная монета «5 копеек» и фотозона в виде резного наличника на круглом подиуме высотой не меньше 2,8 метра и надписью «Рязань» (читать подробнее).

По сравнению с прошлой закупкой, которая была отменена, в документации кардинально изменились сроки завершения работ — это 30 сентября 2023 года.

Победителем электронного аукциона признана организация (пока она не названа), которая предложила цену на 20% ниже начальной — менее 20,3 млн рублей.

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