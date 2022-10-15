Тендер на благоустройство сквера у Торговых рядов Рязани за 25,5 млн рублей отменили

Тендер на благоустройство Торговых рядов Рязани за 25,5 млн рублей отменили.

В Рязани отменили тендер на благоустройство сквера у Торговых рядов на улице Краснорядской. Об этом сообщается на портале государственных закупок. Извещение об отмене определения исполнителя (подрядчика) опубликовали еще 28 сентября.

Аукцион на благоустройство сквера у Торговых рядов администрация Рязани объявила 22 июля. Проект благоустройства предусматривал ремонт чаши фонтана, укладку тротуарной плитки и нового асфальта. Кроме того, на Краснорядской должны были появиться скамейки, качели и многое другое (читать подробнее).

Все работы, общей стоимостью до 25,5 млн рублей, должны были быть выполнены до 11 декабря 2022 года.

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