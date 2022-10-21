«Нулевой километр» в Рязани показывает стороны света наоборот. Объяснение администрации

Объектив камеры устремлен примерно на юго-запад, а "декоративный" компас показывает прямо противоположное.

На улице Почтовой в Рязани еще в мае 2019 года установили арт-объект «Нулевой километр». Горожане неоднократно замечали, что стороны света, указанные на арт-объекте, не соответствуют сторонам света в действительности. Далеко не всем было понятно и смысловое наполнение своеобразной достопримечательности. Поэтому КП-Рязань спросила у городской администрации и об одном, и о другом.

«В 2018 году представителями топонимической комиссии города Рязани была инициирована установка памятного знака «Нулевой километр» перед зданием Главпочтамта (ул. Почтовая) для обозначения точки отсчета дорожных расстояний и «нулевого» верстового столба, который исторически был расположен на этом месте», - так чиновники пояснили суть арт-объекта.

Спустя три года с момента установки арт-объект уже находится не в лучшем состоянии.

В мэрии не преминули подчеркнуть, что конструкция установлена после согласования с общественным советом при управлении культуры и Художественным советом города Рязани. Ну а что стороны света перепутаны, так что ж — такой задачи (их соблюсти), мол, и не стояло:

«Стороны света, изображенные на конструкции, несут исключительно декоративный характер», - заявила пресс-служба администрации Рязани.

Для полноты картины заметим, что латинские буквы N и S не просто не указывают на Север и Юг, а делают это с точностью до наоборот. То есть S у «Нулевого километра» приближенно соответствует северной стороне, W – восточной и так далее. Совпало ли это, или кто-то вдруг принял S за «север», - остается только догадываться.

Еще обращает на себя внимание, что администрация Рязани отказалась назвать организацию-исполнителя по муниципальному контракту и стоимость этого контракта.