Полиция рассказала подробности массового ДТП на Московском шоссе в Рязани

На Московском шоссе столкнулись семь машин, и пострадали три человека. Фото: ПУВР.

Областная Госавтоинспекция сообщила подробности массового ДТП, которое произошло 13 октября на Московском шоссе в Рязани. Авария случилась примерно в 14.20 около дома №5А и моментально собрала гигантскую дорожную пробку.

По информации дорожной полиции, участниками инцидента стали семь автомобилей: BMW X3, LADA Vesta, Mercedes-Benz, Haval Jolion, Hyundai Solaris, Nissan Qashqai и BMW X5. В результате ДТП обошлось без погибших, но три человека пострадали: водитель автомобиля BMW X3 – 38-летняя женщина, 52-летний водитель Mercedes и 39-летний водитель Hyundai. Всем им оказали медицинскую помощь.

Кто спровоцировал ДТП и по какой причине, в настоящее время выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Ведется проверка.