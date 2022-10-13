Забита Вокзальная и Первомайский проспект. В центре Рязани образовалась невиданная пробка.

Днем 13 октября в центре Рязани образовалась огромная пробка. Причина – массовое ДТП у ТД «Барс».

По состоянию на 15:40 автомобильный затор растянулся по Московскому шоссе от реки Павловки до «Барса» в сторону центра города, а также по Первомайскому проспекту – от улицы Сенной, далее по Московскому шоссе до «Барса». Кроме того, забиты улица Вокзальная в обе стороны (у вокзала «Рязань-1»), улица Каширина и частично Северная окружная дорога.

Перекресток Московского шоссе и улицы Вокзальной в пробке из-за ДТП.

Ранее сообщалось, что у ТД «Барс» столкнулись семи автомобилей (читать подробнее).

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