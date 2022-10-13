У «Барса» на Московском шоссе случилось массовое ДТП с семью машинами

Днем 13 октября на Московском шоссе в Рязани у ТЦ «Барс» случилось массовое ДТП.

Днем 13 октября на Московском шоссе в Рязани у ТЦ «Барс» случилось массовое ДТП. По словам очевидцев, в аварию попали сразу семь автомобилей. Фотография размещена в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Дорожный инцидент произошел на полосе по направлению из центра города, перед светофором на повороте к торговому центру.

В связи с ДТП на Московском шоссе собирается большая пробка. По состоянию на 14:30 «бордовая» зона достигла уже перекрестка с улицей Дзержинского.