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Происшествия13 октября 2022 11:31

У «Барса» на Московском шоссе случилось массовое ДТП с семью машинами

Собирается большая пробка
Источник:kp.ru
Днем 13 октября на Московском шоссе в Рязани у ТЦ «Барс» случилось массовое ДТП.

Днем 13 октября на Московском шоссе в Рязани у ТЦ «Барс» случилось массовое ДТП.

Днем 13 октября на Московском шоссе в Рязани у ТЦ «Барс» случилось массовое ДТП. По словам очевидцев, в аварию попали сразу семь автомобилей. Фотография размещена в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Дорожный инцидент произошел на полосе по направлению из центра города, перед светофором на повороте к торговому центру.

В связи с ДТП на Московском шоссе собирается большая пробка. По состоянию на 14:30 «бордовая» зона достигла уже перекрестка с улицей Дзержинского.