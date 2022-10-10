Разобрать дамбу на Пре из-за опасности для фауны призвали активисты ОНФ

Временную дамбу, возведенную на Пре у деревни Деулино во время лесных пожаров, необходимо разобрать. Фото: ОНФ

Временную дамбу, возведенную на Пре у деревни Деулино во время лесных пожаров, необходимо разобрать. Власти обещали это сделать, но до сих пор обещание не выполнили, сообщает региональное отделение ОНФ.

Со ссылкой на экологов общественная организация отмечает, что дамба «нарушает жизнедеятельность фауны», и призывает срочно восстановить русло.

«Ведь весной по Пре рыба заходит в местные озера - единственные и привычные места нерестилища, а осенью этим же маршрутом возвращается в Оку и Волгу. Сейчас такой проход для рыбы затруден», - говорит сопредседатель рязанского штаба ОНФ Евгений Рыбаков.

Активисты направили в минприродопользования Рязанской области соответствующее обращение, а в природоохранную прокуратуру — запрос для оценки сложившейся ситуации.

Дамбу на Пре соорудили для прохода в район лесных пожаров тяжелой техники. Имеющийся там ветхий деревянный мост для этого не подходит.