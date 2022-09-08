Рослесхоз заявил о ликвидации лесного пожара в Рязанской области

8 сентября Федеральное агентство лесного хозяйства заявило о ликвидации лесного пожара в Рязанской области, а также о выводе техники и людей.

8 сентября Федеральное агентство лесного хозяйства заявило о ликвидации лесного пожара в Рязанской области. Также, если верить ведомству, ликвидирован пожар в Ивановской области.

«Из регионов начался вывод сил и средств на постоянное место дислокации», - сообщает пресс-служба Рослесхоза.

В госструктуре отмечают, что в пиковый период в тушении лесного пожара в Рязанской области участвовали 9,6 тыс. человек и более 2,6 тыс. единиц спецтехники. Также разведкой и сбросом воды на очаги занимались 20 воздушных судов.

Тем временем, как сообщалось ранее, за минувшие сутки площадь, пройденная огнем в Рязанской области, увеличилась на 170 гектаров — до 30,54 тыс. гектаров. Врио губернатора Павел Малков объявлял полную локализацию пожара.