На 170 гектаров увеличилась площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки

В Рязанской области по состоянию на 6:00 8 сентября площадь лесных пожаров достигла 30,54 тыс. гектаров.

В Рязанской области по состоянию на 6:00 8 сентября площадь лесных пожаров достигла 30,54 тыс. гектаров. Это территория, пройденная огнем за все дни. За сутки площадь увеличилась на 170 гектаров, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

С момента первого возгорания, которое, как считается, возникло 8 августа 2022 года, прошел ровно месяц. Ликвидировать все очаги, к сожалению, пока не удалось.

Ранее врио губернатора Павел Малков объявлял о полной локализации лесных пожаров. По его словам, сказанным 6 сентября, ведется работа по дотушиванию тлеющих очагов.