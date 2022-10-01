Командира-артиллериста Александра Клокова, погибшего на Украине, похоронили под Рязанью.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Кораблинском районе похоронили сержанта Александра Клокова, погибшего во время специальной военной операции. Командир расчета гаубичного самоходно-артиллерийского взвода в/ч 73966 (дислокация в Наро-Фоминском районе Московской области) погиб на Украине.
В траурных мероприятиях кроме родных, близких и друзей воина участвовали районные и областные чиновники.
Ранее КП-Рязань сообщала о похоронах комбата-десантника Павла Кривова, погибшего на Украине (подробнее).
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