Командира-артиллериста Александра Клокова, погибшего на Украине, похоронили под Рязанью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кораблинском районе похоронили сержанта Александра Клокова, погибшего во время специальной военной операции. Командир расчета гаубичного самоходно-артиллерийского взвода в/ч 73966 (дислокация в Наро-Фоминском районе Московской области) погиб на Украине.

В траурных мероприятиях кроме родных, близких и друзей воина участвовали районные и областные чиновники.

Ранее КП-Рязань сообщала о похоронах комбата-десантника Павла Кривова, погибшего на Украине (подробнее).

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