Комбата-десантника Павла Кривова, погибшего на Украине, похоронили в Рязани.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Рязани похоронили очередного офицера-десантника. Речь идет о командире воздушно-десантного батальона в/ч 41450 (дислокация в Рязани) гвардии подполковнике Павле Кривове. Комбат погиб во время специальной военной операции на Украине.
В траурных мероприятиях участвовали родные и близкие офицера, а также военнослужащие рязанского военного гарнизона, командование десантных войск, ветераны и чиновники.
Ранее сообщалось, что в Рязани увековечили память комбата Дмитрия Топтуна, погибшего на Украине (читать подробнее).
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