Администрация Рязани назвала улицы, где в 2023 году построят линии освещения.

В 2023 году новые линии освещения в Рязани построят на улицах Зафабричной, Военных Автомобилистов, Радиозаводской, Южный промузел, а также на проезде Яблочкова. Об этом администрация города сообщила КП-Рязань в ответ на запрос.

В рамках следующего контракта, анонсированного губернатором Павлом Малковым, планируется заменить до 320 километров неизолированного провода на самонесущий изолированный провод. Улицы, где в 2023 году заменят еще порядка 4500 светильников, чиновники решили не называть.

Также администрация Рязани отказалась обнародовать график проведения работ и назвать срок замены светильников для каждой из улиц в рамках текущего контракта, по которому на 21 сентября успели заменить 5,1 тыс. светильников из 14,9 тыс. Эта информация отсутствует на карте, презентованной недавно мэрией, как отсутствуют и характеристики устанавливаемого оборудования.