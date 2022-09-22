Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 5:51

Администрация Рязани назвала улицы, где в 2023 году построят линии освещения

Но отказалась назвать сроки установки светильников на конкретных улицах по текущему контракту
Источник:kp.ru
Администрация Рязани назвала улицы, где в 2023 году построят линии освещения.

Администрация Рязани назвала улицы, где в 2023 году построят линии освещения.

В 2023 году новые линии освещения в Рязани построят на улицах Зафабричной, Военных Автомобилистов, Радиозаводской, Южный промузел, а также на проезде Яблочкова. Об этом администрация города сообщила КП-Рязань в ответ на запрос.

В рамках следующего контракта, анонсированного губернатором Павлом Малковым, планируется заменить до 320 километров неизолированного провода на самонесущий изолированный провод. Улицы, где в 2023 году заменят еще порядка 4500 светильников, чиновники решили не называть.

Также администрация Рязани отказалась обнародовать график проведения работ и назвать срок замены светильников для каждой из улиц в рамках текущего контракта, по которому на 21 сентября успели заменить 5,1 тыс. светильников из 14,9 тыс. Эта информация отсутствует на карте, презентованной недавно мэрией, как отсутствуют и характеристики устанавливаемого оборудования.