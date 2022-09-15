В Рязани заменят 19 тыс. светильников и построят 42 километра линий освещения

Вечером 14 сентября Павел Малков проверял новое освещение в Московском районе Рязани.

До конца января 2023 года в Рязани 15 тысяч уличных светодиодных светильников заменят на новые. Тоже светодиодные, но, как утверждают власти, более качественные. Затем будет заключен еще один контракт — на замену оставшихся 4 тысяч светильников и строительство 42 километров линий освещения на улицах города, где нет фонарей.

«Это задача 2023 года. Будем изыскивать средства, Рязань надо осветить», - заявил глава региона Павел Малков в Telegram.

Вечером 14 сентября Малков совершил выезд на объекты, где светильники уже заменены. Губернатор считает, что фонари, которые производит рязанское предприятие, качественные.

«Проехали по нескольким адресам в Московском районе. Все работы идут по графику, продолжается монтаж и настройка, в том числе устраняются некоторые недочеты первичного монтажа», - рассказал Малков.

Администрации Рязани глава региона поручил «заняться кронами деревьев, которые местами перекрывают свет». Акцент он сделал на соответствии нового освещения нормативам.